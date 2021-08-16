Глава Чувашии будет лично патронировать проект памятника чувашскому алфавиту в Ульяновской области

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Часть своей зарплаты Олег Николаев направил на цели увековечивания памяти возрождения новой чувашской письменности.

В интервью газете «Хыпар» Глава Чувашской Республики Олег Николаев выразил поддержку инициативы Общественной организацией «Ульяновская областная Чувашская национально-культурная автономия» установить в Ульяновске на территории музея «Симбирская чувашская учительская школа. Квартира И.Я. Яковлева» памятный знак (памятник) в бронзе чувашскому алфавиту, которому в 2021 году исполняется 150 лет (27 ноября 1871 года (по новому стилю)).

Именно этот город (в прошлом – Симбирск) стал местом возрождения письменности чувашей – одного из крупнейших этносов России. Здесь великий чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев на основе русской графики создал современный чувашский алфавит.

Стоимость утвержденного (из четырех представленных) проекта памятника оценивается в 1,8 млн рублей.

Глава Чувашии посчитал возможным собрать необходимые средства. «Мы знаем, у нашего народа есть очень хорошая традиция «ниме». Для одного человека это внушительная сумма. Но все вместе мы можем собрать легко. Поэтому я планирую перечислить часть своей зарплаты на выполнение этого проекта. Может быть, многие последуют моему примеру и перечислят часть своих зарплат на это дело. Мы знаем, что чувашей в Российской Федерации более двух миллионов. Если каждый отдаст по одному рублю, можно собрать даже больше 1 млн. 800 тысяч рублей, необходимых на создание памятника», – заявил Олег Николаев.

Он предположил, что большие предприятия смогут выделить гораздо больше средств. «Поэтому надеюсь, за короткое время мы сможем собрать средства на установку памятника. Призываю всех принять участие в реализации данной инициативы, это поможет нам в развитии чувашского языка», — резюмировал Глава Чувашии.

В Ульяновской областной Чувашской национально-культурной автономии отмечают, что возведение памятника новому чувашскому алфавиту в Ульяновске – символ сохранения и развития культуры и самобытности этносов, проживающих на территории России, символ единства и разнообразия составляющих её народов. По их данным, к настоящему времени на цели возведения памятника собрано 90 тыс. рублей.

Справочно:
За основу памятника выбран проект скульптора, члена Союза чувашских художников Виктора Егорова в виде стилизованной второй после буквы А буквы Ă, вписанной в круг. Стилизованное изображение буквы Ă – диакритический знак вверху буквы символизирует небо, Солнце, символ верхнего мира по чувашской мифологии, срединная линия – линию Земли, боковые элементы буквы – мировую гору, архетип мирового древа.

 

Эскизный проект Памятника чувашскому алфавиту

 

Сбор средств на изготовление памятника осуществляется Общественной организацией «Ульяновская областная Чувашская национально-культурная автономия» при поддержке Чувашского национального конгресса по реквизитам с пометкой «Для установки памятника» и сообщением фамилии, имени, отчества человека, переводящего денежные средства:

ОО «УОЧНКА», 432048, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 12.

Приволжский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Нижний Новгород;

к/счет 30101810700000000803

р/с 40703810203000002988

БИК 042202803

ИНН 7303021235

КПП 732501001

Телефон: 8 (8422) 73-75-82, сайт: http://www.chemper-en.ru/.

Чувашский язык, единственный живой язык болгарской группы языков, имеет глубокие корни. За сотни лет существования язык имел различную письменность. Известны образцы рунической письменности (карт) и письменности на основе арабских букв. С 1871 года берет начало новый чувашский алфавит, составленный чувашским просветителем И.Я. Яковлевым на основе русской графики. В последствии алфавит модернизировался, но сохранил основные элементы кириллицы. В настоящее время в чувашском алфавите 37 букв, четыре из которых имеют оригинальное написание: Ӑ ӑ, Ӗ ӗ, Ҫ ҫ , Ӳ ӳ.

Опубликовано: 16 августа 2021 г.


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  1. В 2018 году исполнилось 170 лет со дня рождения Ивана Яковлевича. Создан интернет-проект О Вас Болел Я Душою… https://ivanyakovlev.usite.pro/
    В социальной сети создана страница новостей https://vk.com/ivanyakovlev1848
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    С уважением Макаревский Алексей Валерьевич руководитель проекта

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