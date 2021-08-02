Заслуженные люди республики

Указом Главы Чувашии от 6 августа 2021 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Волчковой Алле Викторовне — заместителю главы администрации — начальнику отдела образования и социального развития администрации Цивильского района;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Илларионову Юрию Николаевичу — начальнику аварийно-диспетчерской службы Московского района ООО «Жилищная Компания», г. Чебоксары, Федоровой Эльвире Геннадьевне — заведующей питомником АО «Зеленстрой», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Андрееву Николаю Ивановичу — тренеру-преподавателю по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы — физкультурно-оздоровительного комплекса «Патвар» Ибресинского района, Дьячук Оксане Сергеевне — тренеру по спортивной аэробике спортивной школы «Спартак» Управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Фомирякову Дмитрию Викторовичу — тренеру спортивной школы «Энергия» управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Овчинникову Игорю Владимировичу — генеральному директору ООО «Удача», г. Чебоксары, Ягову Анатолию Андреевичу — инженеру по техническому надзору производственно-технического отдела филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Чебоксары;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Николаеву Александру Николаевичу — преподавателю-организатору ОБЖ Новочебоксарского кадетского лицея имени Героя Советского Союза Кузнецова М.М. города Новочебоксарска, Путяковой Наталии Алексеевне — учителю Батыревской средней школы № 1.