Депутаты выбрали почетных граждан столицы Чувашии

Накануне Дня города, который столица республики встретит в это воскресенье, стали известны имена почетных граждан города Чебоксары. В этом году их сразу двое — главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров и педагог, бывший директор чебоксарского лицея № 3 Ираида Полбенникова. Об этом объявили во вторник на заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов.

В этом году, напомним, претендентов на высокое звание было семеро. В списке — известные и уважаемые люди, внесшие особый вклад в развитие города: руководитель чувашского национального фольклорного ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова, председатель Совета ветеранов Чебоксарского кооперативного института Миранда Кольцова, художники-живописцы Виталий Петров (Праски Витти) и Ревель Федоров, педагог Ираида Полбенникова, с 1992 по 2018 год занимавшая пост директора лицея № 3, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров и тренер спортшколы «Энергия» Анатолий Финогенов.

По сложившейся традиции, сначала свое мнение выразили горожане — в июле на портале «Открытый город» проходил опрос среди чебоксарцев. Лидерами тогда стали Геннадий Федоров, за которого отдали свои голоса 2553 пользователя «Открытого города», и Ираида Полбенникова. За нее проголосовали 2074 человека. Депутаты Горсобрания учли предпочтения чебоксарцев и на собрании единогласно поддержали победителей «народного» отбора. Чествовать новых почетных граждан Чебоксар будут в Большом зале администрации города в эту пятницу, 13 августа.

СПРАВКА «СЧ» Звание «Почетный гражданин города Чебоксары» присваивается с 1980 года. Первым почетным гражданином города Чебоксары в 1983 году стал третий советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Андриян Григорьевич Николаев.

Примечательно, что в повестке заседания депутатов вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Чебоксары» значился последним. Но с подачи Евгения Кадышева программу переиграли, начав работу с «праздничного» пункта. Другие вопросы носили сугубо рабочий характер и касались, в основном, приведения нормативно-правовых актов города в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Так, согласно изменениям в Указ Президента России и республиканское законодательство, муниципальные служащие и депутаты местных органов власти должны отчитываться о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. А в соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» к уведомлению о получении подарка народным избранникам необходимо представлять документы, подтверждающие его стоимость. Предлагается также увеличить размер штрафов за самовольное нанесение объявлений, надписей и рисунков на здания и сооружения.

КСТАТИ

По профессии — учитель

ИРАИДА ПОЛБЕННИКОВА, ветеран педагогического труда, с 1992 по 2018 год — директор чебоксарского лицея № 3.

Родилась в деревне Карабаево Яльчикского района. В 1974 году окончила ЧГУ имени И.Н. Ульянова по специальности «Физика». Ираида Ильинична — почетный работник общего образования Российской Федерации (1999), заслуженный работник образования Чувашской Республики (2017), награждена медалью «За заслуги перед городом Чебоксары» (2017). В 2011 году коллективу лицея вручена Благодарность Президента Российской Федерации «За достижения в области образования и достигнутые успехи». Учебное заведение входит в число лучших школ России.

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВ, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, кандидат философских наук.

Родился в деревне Нижние Яуши Ядринского района. В 1978 году окончил ЧГПИ имени И.Я. Яковлева, в 1999 — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 1978 году учителем иностранного языка Большеабакасинской средней школы Ибресинского района, работал на руководящих должностях в комсомольских органах на уровне Ядринского райкома, Чувашского обкома и ЦК ВЛКСМ, префектуре и управлениях муниципальных округов «Кутузовский» и «Дорогомилово» в Москве. С января 2012 года — главный федеральный инспектор по Чувашской Республике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Президента России, Благодарственным письмом Президента России.