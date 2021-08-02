Госдолг республику не сильно напрягает

Государственный долг регионов России по итогам первой половины 2021 года вырос на 0,6%, составив 2,512 трлн руб. Его объем увеличился в 13 регионах, в 21 — не изменился и в 51 — снизился, сообщает агентство РИА «Рейтинг».

Чувашия находится на 29 позиции с показателем долговой нагрузки 25,2% (отношение долга на 1 июля к налоговым и неналоговым доходам) за последние 12 месяцев. В среднем по стране он составляет 25,3%. Среди регионов ПФО более высокий госдолг в Марий Эл — 59,6%, Нижегородской области — 44,4%, Татарстане — 40,6%.

Лидером по отрицательной динамике стала Республика Тыва, где долговая нагрузка выросла на 16,5 процентных пункта, в основном за счет роста объема госдолга на 55%. В Республике Ингушетия уровень долговой нагрузки вырос на 15,3 пункта, что можно объяснить увеличением объема республиканского госдолга на 47%.