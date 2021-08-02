Выборы будут конкурентными

В сентябре в Российской Федерации состоятся выборы сразу нескольких уровней, включая голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы.

30 июня, в последний день подачи документов, стал известен и список всех кандидатов в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу. Они представляют десять политических партий: ЛДПР, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «НОВЫЕ ЛЮДИ», «ЗЕЛЕНЫЕ», «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА», КОММУНИСТЫ РОССИИ, «РОДИНА».

Кстати, последняя из них — партия «Родина» — подала необходимые документы всего за четыре минуты до окончания отведенного для этого срока. Другой казус случился в Винокуровском округе Новочебоксарска, где конкуренцию действующему депутату Госсовета ЧР попытались составить сразу три однофамильца.

Всего в депутаты Государственной Думы выдвинулся 21 кандидат (10 — по Канашскому одномандатному избирательному округу, 11 — по Чебоксарскому).

Уже сейчас можно говорить о некоторых промежуточных итогах — так, по одномандатным округам из 142 выдвинутых кандидатов по разным причинам выбыли из предвыборной гонки уже 20 человек. По единому избирательному округу в предвыборной гонке продолжают участвовать 486 кандидатов от 10 политических партий.

Сейчас ЦИК Чувашии ведет проверку подписных листов, для чего будут впервые использовать специальный программный комплекс — так называемый «умный» сканер. Он автоматически проверяет паспортные данные и помогает выявить похожие подписи избирателей, если есть сомнения в их достоверности.

Данный комплекс разработан в помощь избирательным комиссиям и экспертам-почерковедам, которые будут проверять подписные листы. Но в любом случае решение о достоверности и действительности подписей принимает комиссия, а не машина.

Когда партии и кандидаты сдадут подписные листы в избирательную комиссию, там обязательно проверят подписи на оригинальность, чтобы избиратель случайно не поддержал выдвижение партии или кандидата и на подписном листе, и через портал Госуслуг. Кстати, в этом году до половины подписей в свою поддержку можно было собрать именно с помощью этого ресурса.

«Выборы в этом году будут контролироваться Центром общественного наблюдения, — говорит председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков. — А видеонаблюдение на избирательных участках будет вестись круглосуточно на протяжении трех дней».

ЦИК Чувашии стремится сделать все возможное, чтобы у избирателей не было сомнений в конкурентности предстоящих выборов. Открыты собственные страницы практически во всех социальных сетях, где новости появляются в режиме информационного агентства, поскольку ситуация постоянно меняется. Уже сейчас открылась аккредитация средств массовой информации, которая продлится до 13 сентября с.г. У журналистов нет никаких препятствий для освещения предстоящих выборов. С августа запущен механизм «Мобильный избиратель», где можно сделать заявку на участие в выборах не по месту регистрации, а по месту нахождения в дни выборов.

Помимо журналистов, за выборами могут следить и общественные наблюдатели, которым достаточно подать заявку через сайт Общественной палаты Чувашии. В ближайшее время там планируют провести очередное обучение, а сама армия этих активистов составит порядка двух тысяч человек.

Михаил Сидоров