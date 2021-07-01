Депутат возглавил колледж

В самом крупном учебном заведении профтехобразования республики — крупные кадровые перемены. Речь о Межрегиональном центре компетенций — Чебоксарском электромеханическом колледже: 72-летнего Алексея Судленкова на посту директора сменил 59-летний Виктор Горбунов.

Нового руководителя коллективу представил заместитель министра образования и молодежной политики республики Николай Жуков. Отметим, что Виктор Горбунов в столице республики человек хорошо известный, он заместитель главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов и генеральный директор ООО «Объединенное железнодорожное хозяйство», работающего не только в Чебоксарах, но и в Новочебоксарске, Канаше, Цивильске, Ишлеях.

Как рассказал Горбунов корреспонденту «СЧ», депутатскую деятельность он оставлять не намерен: «Буду также добросовестно исполнять свои обязанности, и думаю, преподавательскому коллективу и студентам будет даже интересно следить за этой стороной моей работы». Что касается ООО «ОЖДХ», то сейчас Горбунов, как учредитель предприятия, выбирает себе преемника: «Есть несколько перспективных молодых руководителей, проведем собеседования, выберем самого достойного».

А ждать ли колледжу новых перемен? Виктор Горбунов этого не отрицает. «У меня есть свое видение и своя стратегия на этот счет, но пока присматриваюсь, изучаю обстановку, — сообщил он. — Министерство образования поставило передо мной задачу — повысить качество образования, совершенствовать подготовку кадров для электротехнического кластера, расширять сотрудничество с местными предприятиями. Надо всем этим и будем работать».