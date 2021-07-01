Из троих в лодке спасся один

На акватории Волги, чуть выше базы отдыха «Белые камни», отдыхающие со стороны Марий Эл заметили в воде перевернутую лодку и позвонили спасателям. Сообщение поступило на пульт дежурного в Звениговскую аварийно-спасательную службу (подразделение Марийской аварийно-спасательной службы) во вторник в первом часу дня. Спасатели на катере выдвинулись на поиски по указанным координатам и нашли одного из пассажиров перевернувшегося судна, который самостоятельно смог доплыть до берега. Выяснилось, что с ним в лодке было еще двое товарищей. Однако их так и не обнаружили. В тот же день марийские спасатели обратились за помощью к коллегам из Чувашской республиканской поисково-спасательной службы и спасательной станции «Марпосадской», чтобы вместе продолжить поиски пропавших. По данным республиканской ПСС на 28 июля, двое рыбаков все еще не найдены. Предположительно, судно могла опрокинуть волна.