Воспитанники спортшколы № 8 получат новую современную экипировку

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К началу нового учебного года воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 8 имени олимпийской чемпионки Елены Николаевой получат новую современную экипировку. Это стало возможным благодаря участию региона в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Сегодня в стенах спортшколы тренируются более 660 спортсменов, а ее филиалы работают в шести районах республики, сообщают в Минспорта Чувашии. В рамках поддержки развития базовых видов спорта из федерального бюджета школа получила свыше 700 тысяч рублей. Деньги пошли на закупку легкоатлетических кроссовок, соревновательных и тренировочных костюмов.
«Обувь и спортивная форма для легкоатлетов — самое необходимое из экипировки, — говорит директор спортшколы, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, участница Олимпийских игр Алина Иванова. — От того, насколько она качественна и удобная, во многом зависит эффективность тренировок, а, значит, и дальнейший спортивный результат».

Опубликовано: 26 июля 2021 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На реконструкцию новочебоксарской спортшколы выделено 132 млн рублей
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.