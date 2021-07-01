Воспитанники спортшколы № 8 получат новую современную экипировку

К началу нового учебного года воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 8 имени олимпийской чемпионки Елены Николаевой получат новую современную экипировку. Это стало возможным благодаря участию региона в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Сегодня в стенах спортшколы тренируются более 660 спортсменов, а ее филиалы работают в шести районах республики, сообщают в Минспорта Чувашии. В рамках поддержки развития базовых видов спорта из федерального бюджета школа получила свыше 700 тысяч рублей. Деньги пошли на закупку легкоатлетических кроссовок, соревновательных и тренировочных костюмов.

«Обувь и спортивная форма для легкоатлетов — самое необходимое из экипировки, — говорит директор спортшколы, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, участница Олимпийских игр Алина Иванова. — От того, насколько она качественна и удобная, во многом зависит эффективность тренировок, а, значит, и дальнейший спортивный результат».