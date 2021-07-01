Спецмарка убережет от подделки

В Центральную избирательную комиссию республики доставили свыше 1 миллиона 800 тысяч специальных марок, произведенных на фабрике «Гознак». Они будут наклеены на избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы и гарантируют защиту бюллетеней от подделок. Как сообщили в региональном ЦИК, на выборах в Госдуму бюллетени будут иметь несколько степеней защиты: тангирная сетка, микрошрифт и спецмарка. Также на каждом бюллетене будут стоять подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печать. Если хотя бы одного из этих элементов не будет, то бюллетень не будет учитываться при подсчете. На выборах депутатов в Госсовет используются все те же способы защиты бюллетеней, кроме спецмарок.