В Госдуму выдвинулись еще четыре кандидата-одномандатника

Как сообщает Центризбирком Чувашии, 21 июля документы на выдвижение подали три кандидата по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу № 38 и один — по Канашскому.

По Чебоксарскому одномандатному округу выдвинулся представитель партии «Гражданская Платформа» Сергей Сорокин. По тому же округу на выборах в Госдуму заявился представитель партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» Владимир Андреев. Политическую партию «НОВЫЕ ЛЮДИ» будет представлять Олег Баранов.

Документы на выдвижение на выборах в Государственную Думу также подал представитель Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» Александр Воробьев. Он выдвинулся по Канашскому одномандатному избирательному округу № 37.

По данным ЦИК Чувашии, на вечер 21 июля на выборах в Госдуму выдвинулись 20 кандидатов-одномандатников: 19 от партий и 1 самовыдвиженец. 11 кандидатов — по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу, 9 — по Канашскому.