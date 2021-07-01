Два в одном не всегда плюс

К примеру, автомобиль, сваренный из двух частей, регистрации не подлежит…

В августе прошлого года жительница Кирова купила в Чебоксарах «Хендай-Солярис» 2013 года выпуска за триста тысяч рублей. Объявление о продаже машины она нашла в интернете, забрала транспортное средство и хотела поставить его на учет в родном городе. Тут-то и начались проблемы.

Сотрудники ГИБДД сообщили автоледи, что данную иномарку ранее пытались зарегистрировать в Чебоксарах, но безуспешно, так как автомобиль оказался сваренным из двух половинок, а такие средства передвижения не отвечают требованиям безопасности и регистрации не подлежат. В задней части легковушки, действительно, имелись незаводские швы, доказывающие использование «донора».

Продавец упорно игнорировал звонки кировчанки, и последней пришлось обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Оперативники установили владельца так называемого «конструктора», который в июле прошлого года продал иномарку 32-летнему жителю Чебоксар за 150000 рублей. Сделка совершалась при свидетелях, и последние подтвердили полицейским, что хозяин «Соляриса» предупреждал покупателя о «конструктивных особенностях» авто и невозможности поставить его на учет. А вот перекупщик, сразу выставивший машину на продажу и реализовавший ее в два раза дороже, «забыл» проинфорировать об этом кировчанку.

Как сообщила следователь ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары Анастасия Лобановская, фигурант так и не признал свою вину в намеренном обмане, убеждая, что он такой же потерпевший и ему тоже продали «кота в мешке». Но в ходе очных ставок автовладелец и свидетели сделки уличили обвиняемого во лжи. Материалы уголовного дела по обвинению чебоксарца в мошенничестве с причинением крупного ущерба (часть 3 статьи 159 УК РФ) направлены в Калининский районный суд столицы Чувашии.