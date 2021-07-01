Кандидатов определяли избиратели

Секретарь регионального отделения «Единой России» Алёна Аршинова 20 июля предоставила для регистрации в региональный Центризбирком список кандидатов на выборах депутатов в Госсовет Чувашии. Список возглавили победители предварительного голосования: депутат Госдумы России Леонид Черкесов, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев и заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров.

Списки кандидатов в депутаты Госсовета республики были утверждены на XXXI региональной партийной конференции, второй этап которой состоялся накануне, 14 июля 2021 года. По сути, этот список составили избиратели, ведь каждый кандидат — лидер по результатам предварительного голосования. Напомним, что по итогам конференции «Единая Россия» по единому избирательному округу выдвинула 69 кандидатов. По одномандатным избирательным округам партию будут представлять 22 кандидата.

Половина списка — люди, которые прежде не работали в законодательном собрании республики. Но все прошли серьезный отбор в процедуре предварительного голосования. Это врачи, учителя, волонтеры, руководители предприятий.

«Очень важным этапом было предварительное голосование, на котором люди самостоятельно определяли кандидатов, которых мы выдвигаем на выборы и в Госдуму России, и в Госсовет республики. Фактически свое мнение выразил каждый пятый, а в некоторых районах и каждый третий избиратель Чувашии. Это огромный мандат доверия, который «Единая Россия» намеревается подтвердить на выборах в сентябре», — подчеркнула в этой связи руководитель регионального отделения партии Алёна Аршинова.

Вместе с Алёной Игоревной в ЦИК на подачу документов приехали и победители предварительного голосования партии, вошедшие в первую тройку кандидатов. «Один из акцентов нашей предстоящей работы — это создание комфортных условий для жизни и отдыха во всех поселениях Чувашии, — рассказал Леонид Черкесов. — В 2016 году кандидатами от «Единой России» был выявлен запрос людей на благоустройство дворов, парков, общественных пространств. Работа, которая сегодня ведется в том числе в рамках партийного проекта «Городская среда», оказывает колоссальный эффект на общество в целом. Этот и другие проекты также станут основой новой народной программы партии».

Народная программа — деятельность партии с учетом мнения и пожеланий граждан. По сути, эта работа с наказами избирателей и основа будущих проектов. «Основная задача на сегодня — формирование народной программы, и к нам в партию уже поступило более 80 тысяч обращений, что очень приятно, ведь это значит, что люди неравнодушны, — отметил Николай Николаев. — Также отрадно, что многие наши инициативы уже поддержаны Президентом».

Поддержал коллегу и Николай Владимиров: «За пять лет сделано многое, но остался ряд нерешенных проблем, поэтому сейчас и собираются предложения в народную программу. Каждый житель Чувашии может выйти со своей инициативой и стать соавтором данной народной программы».