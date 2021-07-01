АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ, председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии:

«В республике уже второй год выборы проходят в абсолютно уникальной общественно-политической ситуации, когда у нас нет одной ярко выраженной партии власти. Когда весь пул политических партий, так или иначе, представляется как власть. В таких условиях у нас нет иного выбора, кроме консолидации партийных интересов на проведение избирательной кампании исключительно в рамках закона. Мы очень тесно работаем со всеми институтами гражданского общества, плотно сотрудничаем с Общественной палатой и надеемся, что общественные наблюдатели помогут провести выборы честно и прозрачно».