ЛДПР собирать подписи в поддержку своих кандидатов не надо, вот коммунистам — придется

17 июля в ЦИК Чувашии документы для выдвижения списков кандидатов на выборах в Госсовет подали Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ и Либерально-демократическая партия России. Об этом сообщает ЦИК Чувашии.

В составе списка партии КОММУНИСТЫ РОССИИ по единому округу – 68 кандидатов. По одномандатным округам выдвинуты 14 кандидатов из 22 возможных. Список возглавляет первый секретарь центрального комитета партии Максим Сурайкин.

ЛДПР по единому округу будут представлять 46 кандидатов, по одномандатным округам – 22 из 22 возможных. Список либерал-демократов на выборах в Госсовет возглавил их лидер Владимир Жириновский.