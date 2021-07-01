ЛДПР собирать подписи в поддержку своих кандидатов не надо, вот коммунистам — придется

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Списки кандидатов на выборы в Государственный Совет Чувашии для заверения в региональную ЦИК представили три партии: «Новые люди», КОММУНИСТЫ РОССИИ и ЛДПР.

17 июля в ЦИК Чувашии документы для выдвижения списков кандидатов на выборах в Госсовет подали Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ и Либерально-демократическая партия России. Об этом сообщает ЦИК Чувашии. 

В составе списка партии КОММУНИСТЫ РОССИИ по единому округу – 68 кандидатов. По одномандатным округам выдвинуты 14 кандидатов из 22 возможных. Список возглавляет первый секретарь центрального комитета партии Максим Сурайкин.

ЛДПР по единому округу будут представлять 46 кандидатов, по одномандатным округам – 22 из 22 возможных. Список либерал-демократов на выборах в Госсовет возглавил их лидер Владимир Жириновский.

Опубликовано: 17 июля 2021 г.


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