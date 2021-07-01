Полиция пресекла бытовой конфликт в Батыревском районе Чувашии

Потасовка между жителями сел Долгий Остров и Шыгырдан.

16 июля в МВД по Чувашской Республике поступила информация о конфликтной ситуации среди молодежи в Батыревском районе. Для проведения профилактических мероприятий в этот же день в данный район были направили дополнительные наряды сотрудников полиции и Росгвардии.

Как выяснилось, в ночь на 14 июля у молодых людей произошел бытовой конфликт, в результате чего трое жителей села Долгий Остров нанесли побои двоим молодым людям из села Шыгырдан. В последующем, пострадавшие отказались от обращений в правоохранительные органы. В ночь на 16 июля в селе Батырево собралась группа молодых людей, которые направились в сторону соседнего населенного пункта. Заметив экипажи полицейских автомашин, они разбежались.

Принятыми мерами полицейскими установлен 21 человек, участвовавший в потасовке. В медучреждения за помощью никто не обращался. В ходе разбирательств в отношении 8 человек собраны материалы для привлечения к административной ответственности по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижение граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Сотрудниками МВД по Чувашской Республике с участниками конфликта проведена профилактическая работа по недопущению противоправных действий. Обсуждены вопросы профилактики совершения преступлений и правонарушений с руководством администрации Батыревского района.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий полицейскими проверено 233 местных жителя, составлено 45 административных протоколов за совершение различных правонарушений.