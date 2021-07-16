Алла Салаева: В соцсетях писали, что «вместо вакцины мне вкололи воду. Это глупости! Я не знаю, как рождаются подобные мысли!»

Сегодня в Чувашии прошла прямая линия, посвященная вакцинации от COVID-19.

На вопросы жителей республики в онлайн-режиме ответили вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов и главврач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова. И хоть прямая линия проходила в виртуальном формате, зато вопросы были самые что ни на есть реальные и злободневные. «Первую прививку сделала в Москве, могу ли я без прикрепления поставить вторую вакцину в Чувашии?» « После прививки у меня поднялась температура до 38, это нормально?» «В соцсетях прочитал информацию, что вместо вакцины некоторым могут проколоть воду или витаминки, правда ли это?»

Эксперты отвечали: разъясняли, успокаивали и развеивали слухи. Вакцинироваться в Чебоксарах человеку, приехавшему из Москвы, безусловно, можно — житель любого региона может это сделать, имея на руках паспорт, полис и СНИЛС. Температуры после прививки бояться не стоит — такое порой случается, особенно у молодых людей, и уже на следующий день температура как правило спадает. А что касается витаминок вместо вакцины , то не стоит слепо верить всей информации , что появляется в сети. «В соцсетях писали, что «вместо вакцины мне вкололи воду» – с возмущением вспомнила на прямой линии Алла Салаева — Это глупости! Я не знаю, как рождаются подобные мысли» . Зато на прямой линии информацию можно было получить не только достоверную, но и самую оперативную. В том числе по охвату прививками и по уроню заболеваемости. По словам Владимира Степанова, на 16 июля в Чувашии к вакцинации приступили более 214 тысяч человек, и больше половины из них -137 тысяч — прививочный цикл завершили. И хотя ситуация с коронавирусом повода для успокоения еще не дает, но суточный темп прироста заболеваемости в Чувашии сейчас в два раза меньше, чем в среднем по России. — 0, 22 процента против 0,43.

Кстати, в организации прямой линии помогала студия «Perfecto» — партнер «Советской Чуваши» по новым проектам издания в социальных сетях . Ведущий Артем Чубуков отметил, что сам формат был «живым, настоящим и очень полезным». Дозвонившиеся в студию жители Чувашии волновались, забывали вопрос, удивлялись, что » так можно», собирались и озвучивали проблему.