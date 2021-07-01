Концессия — подход правильный

Или Чебоксарским теплотрассам модернизации не миновать.

Горячие споры и невнятные подозрения вокруг целесообразности заключения администрацией города Чебоксары концессионного соглашения с ПАО «Т Плюс» в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, похоже, канут в Лету. Во всяком случае, события последних дней позволяют на это надеяться.

Во-первых, соответствующее постановление о заключении соглашения с «Т Плюс» подписал глава администрации города, во-вторых, во вторник тема была поднята на «прямой линии» Главы республики с гражданами в социальных сетях, и Олег Николаев выразил свою позицию, дал подробный исчерпывающий ответ о значении концессии для двух крупнейших городов Чувашии и их жителей.

Что, как, почему и когда надо делать, чтобы обеспечить безопасность теплоснабжения потребителей и, главное, оправдать ожидания жителей городов — по этим вопросам, заверил Олег Алексеевич, проведена всесторонняя оценка с привлечением экспертов. Он напомнил, что тема три раза обсуждалась с общественностью. В том числе — на Собрании депутатов г. Чебоксары. До этого неоднократно собирались члены Правительства республики, администраций городов Чебоксары и Новочебоксарска — обсуждали подходы и направления реализации концессионных соглашений в двух городах: «Изучены были детально все обстоятельства, исходя из интересов и текущей ситуации».

А текущая ситуация на сегодняшний день такова, что 40% населения Чебоксар за тепло напрямую платит «Т Плюс», 60% — МУП «Теплосеть». И эти 40% за тепло расходуют на 20% меньше, чем находящиеся «под крылом» муниципального предприятия 60% потребителей. Для них тепло на 20% дешевле. «При этом мы видим, что МУП «Теплосеть» неспособно быстро модернизировать активы — котельные и дырявые тепловые сети не могут доставлять тепло без потерь», — подчеркнул руководитель региона.

«Ситуация все ухудшается, — продолжил он. — Есть два пути. Либо все модернизируем сами, для чего нам необходимы большие средства, которых у нас нет. Либо мы объединяемся с «Т Плюс». Тем более, что город сегодня разделен на две части, а «Т Плюс» — это генерирующая компания, которой принадлежит Чебоксарская ТЭЦ-2, снабжающая тепловой энергией почти половину столицы республики».

По мнению Олега Николаева, целесообразно воспользоваться желанием энергокомпании участвовать в этой программе. «Объединение наших совместных усилий позволит привести в порядок все теплосети города Чебоксары, оптимизировать количество котельных, привести их к современным стандартам с тем, чтобы они потребляли определенное количество газа и выдавали больше количества тепла — сегодня происходит наоборот. Мы пришли к выводу, что это будет правильный подход».

При этом, напомнил Глава Чувашии, ситуация оценивалась и с точки зрения надежности партнера, определены санкции на случай нарушения принятых им на себя обязательств: «Если он нарушает программу модернизации, не выполняет наши договоренности, предусмотрены серьезные штрафные санкции — вплоть до расторжения концессионного соглашения».

Главную задачу Олег Николаев видит в модернизации в кратчайшие сроки всего теплосетевого хозйства — «чтобы не прийти через некоторое время к более критической ситуации, такая угроза на сегодняшний день есть». Если не модернизировать в ближайшее время, не скрывает он, «очевидно, убытки МУП «Теплосеть» и дальше будут увеличиваться, накапливаться, а дальше — опять очередное банкротство. И мы должны будем решать уже ситуацию в режиме ЧС». Руководитель региона призывает не доводить ситуацию до такого состояния, «решать нужно планово, и чтобы для населения это было приемлемо».

«Концессия ровно таким образом настроена: цены будут расти в рамках инфляции — не больше, чем индекс дефлятора, — подчеркнул Олег Николаев. — Но при этом программа модернизации будет осуществляться ускоренно и тем самым будет обеспечено надежное теплоснабжение на долгосрочный период».

Напомним, речь идет о передаче чебоксарских тепловых сетей в концессию ПАО «Т Плюс». Имущественный комплекс, обеспечивающий город теплом, имеет достаточно высокий износ. 32 котельные функционируют более 25 лет, 10 котельных — от 10 до 25 лет и всего 6 котельных работают менее 10 лет. Общий износ котельных оценивается в 84% — показатель хуже некуда. По тепловым сетям картина схожая: 57% теплотрасс не перекладывалось более 25 лет, 29% — более 10 лет, и всего 14% заменены в последние 10 лет. Износ оценивается в 81%.

В рамках концессионного соглашения планируется обновить весь теплосетевой комплекс города — 48 котельных и 686 км теплотрасс. Энергокомпанией заявлен огромный объем инвестиций в обновление инфраструктуры теплоснабжения столицы республики — около 19 млрд рублей.