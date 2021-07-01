С 15 июля Чувашская энергосбытовая компания начала прием показаний приборов учета через социальную сеть Вконтакте. Для этого необходимо на страничке ЧЭСК нажать «Написать сообщение» и начать диалог с чат-ботом. Чат-бот принимает показания в период с 15 по 25 число ежемесячно и круглосуточно, в праздничные и в выходные дни.
В этот период все остальные вопросы потребители смогут оставить на стене сообщества или в комментариях под постами. «В условиях распространения коронавирусной инфекции развитие интерактивных сервисов компании особо важно и востребовано. Мы первые в республике внедрили прием показаний приборов учета через Viber и сегодня данным мессенджером для передачи показаний пользуется порядка 16 тыс жителей региона. С сегодняшнего дня мы предоставили потребителям возможность передавать показания приборов учета электроэнергии через наиболее популярную социальную сеть в республике Вконтакте. Мы уверены, что прием показаний через социальную сеть также будет популярен», — отметил исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров.
Напомним, передать показания приборов учета также можно через:
• «Личный кабинет клиента» на сайте организации;
• Мобильную версию сервиса «Личный кабинет клиента»;
Отправить показания счетчика можно в период с 15 по 25 число круглосуточно, в любое удобное время, в том числе, в праздничные и выходные дни;
• Через сервис «Сбербанк-онлайн» (только с 15 по 25 число каждого месяца);
• По телефонам Единого контактного центра: 8-8352-36-80-03, 8 800 200 07 42 (звонок бесплатный).
Подробно о способах передачи показаний: https://ch-sk.ru/peredat-pokazaniya
Справка
АО «Чувашская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО «ЧЭСК» являются порядка 14,7 тыс. юридических лиц и 437 тыс. абонентов-физических лиц. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики. С 1 декабря 2012 г. ЧЭСК начала работу в качестве управляющей компании. АО «ЧЭСК» входит в структуру АО «ЭСК «РусГидро» (100% ДО ПАО «РусГидро»).
РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.