С 15 июля Чувашская энергосбытовая компания начала прием показаний приборов учета через социальную сеть Вконтакте. Для этого необходимо на страничке ЧЭСК нажать «Написать сообщение» и начать диалог с чат-ботом. Чат-бот принимает показания в период с 15 по 25 число ежемесячно и круглосуточно, в праздничные и в выходные дни.

В этот период все остальные вопросы потребители смогут оставить на стене сообщества или в комментариях под постами. «В условиях распространения коронавирусной инфекции развитие интерактивных сервисов компании особо важно и востребовано. Мы первые в республике внедрили прием показаний приборов учета через Viber и сегодня данным мессенджером для передачи показаний пользуется порядка 16 тыс жителей региона. С сегодняшнего дня мы предоставили потребителям возможность передавать показания приборов учета электроэнергии через наиболее популярную социальную сеть в республике Вконтакте. Мы уверены, что прием показаний через социальную сеть также будет популярен», — отметил исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров.

Напомним, передать показания приборов учета также можно через:

• «Личный кабинет клиента» на сайте организации;

• Мобильную версию сервиса «Личный кабинет клиента»;

Отправить показания счетчика можно в период с 15 по 25 число круглосуточно, в любое удобное время, в том числе, в праздничные и выходные дни;

• Через сервис «Сбербанк-онлайн» (только с 15 по 25 число каждого месяца);

• По телефонам Единого контактного центра: 8-8352-36-80-03, 8 800 200 07 42 (звонок бесплатный).

Подробно о способах передачи показаний: https://ch-sk.ru/peredat-pokazaniya