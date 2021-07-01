Прямой разговор в широком диапазоне

Очередная, третья по счету «прямая линия» Главы республики длилась 2 с половиной часа. Она транслировалась в его официальных аккаунтах в соцсетях, а также в эфире YouTube — канала Национального телевидения Чувашии и в его группе ВКонтакте.

Вопросы на линию стали поступать, как обычно, загодя. К ее началу их насчитывалось 670, в том числе поступивших через Инстаграм — 392, ВКонтакте — 226. Еще 58 вопросов поступило через только что открытый Чат-бот, сообщил в эфире пресс-секретарь Главы Борис Краснов. В ходе общения число вопросов выросло до 759. По тематике больше всего людей волновали социальная инфраструктура, чаще всего — в новых микрорайонах столицы республики. По числу спрашивающих также лидировали Чебоксары — 423 вопроса, далее — Чебоксарский, Канашский. Шумерлинский районы. При этом 116 авторов вопросов свое место жительства не указали.

По словам Олега Николаева, такое общение ценно для него дополнительной информацией, прежде всего о том, как люди ощущают на себе реализацию нацпроектов. Это позволяет быстро скорректировать действия правительства: «Как экономисту мне важно, чтобы каждый бюджетный рубль использовался эффективно». Глава республики также сообщил, что «все вопросы за время общения не удастся охватить, но все они будут должным образом изучены и получат необходимую реакцию».

…Все вопросы и ответы не сможет охватить на своих страницах и «СЧ» — заняли бы они весь газетный номер, да еще, возможно, дополнительное место потребовалось бы. Поэтому решили остановиться на самых горячих и злободневных темах…

О последней миле и пролетающих проектах

…Открылась «прямая линия» видеосюжетом из Шумерли на свежую тему так называемой «последней мили». Речь о бесплатной подводке газа к домовладениям — соответствующее распоряжение об этом, как известно, отдал Президент России Владимир Путин. Но хозяева частных домов на участках, выделенных им как многодетным, на территории бывшего кирпичного завода, уже 6 лет не могут добиться газификации, хотя голубое топливо проходит совсем рядом. К тому же в этих домах периодически пропадает электричество — размораживаются холодильники, отключаются электроплитки, и готовить обед приходится на костре…

Цифра 759 вопросов поступило на нынешнюю «прямую линию» Главы Чувашии. На предыдущей линии, состоявшейся 12 марта 2021 года, вопросов было 469.

Олег Николаев обещал заняться этой проблемой с участием, естественно, руководителя муниципалитета. Но вопрос имеет не локальный характер — недавно у Главы состоялся разговор с руководителем федерального ООО «Межрегионгаз» Сергеем Густовым на тему реализации данного указания Президента. Подводки газа ждут и в ряде других мест. «У нас в Чувашии насчитывается чуть более 63 тысяч таких домовладений. Мы им предоставим возможность, а окончательное решение о газификации, получении газа — это, конечно же, решение каждого жителя. Но такая возможность каждому из этих домовладений будет предоставлена», — сказал Олег Николаев.

Инфраструктурой, конечно, общение не ограничивалось. Звучали вопросы, как и ожидалось, самого широкого диапазона. Одного из участников линии волновала стратегическая тема инвестиций в республику — в плане того, почему крупные инвестпроекты «пролетают» мимо Алатыря, Шумерли, Ядрина. Это, по его мнению, влияет на «опустынивание» этих городов. Глава согласился отчасти с такой оценкой, ситуация давно и крепко волнует правительство. Но ведь и сами эти территории должны быть озадачены своим инвестиционным развитием через привлечение перспективных проектов. Буквально сегодня, отметил Олег Николаев, группа экспертов выехала в Батырево, чтобы оценить ход реализации программы социально-экономического развития района, в том числе создание агро-парка. Однако нельзя сказать, что инвестиции минуют малые города. Важный инструмент тут — создание индустриальных парков, как, например, в Канаше, где реализуется уже не один такой проект, напомнил Глава.

О ревакцинации и обязательных прививках

В ходе «прямой линии» жительница Чебоксар, пользуясь случаем, решила навести справку через руководителя региона, можно ли вызвать на дом врача для консультации по поводу прививки. Хотя, наверное, могла бы сделать это в регистратуре местной поликлиники. Глава, конечно, не перенаправил заявительницу туда — дал соответствующее разъяснение, ибо коронавирусной темой владеет глубоко, судя по всему, во всех ее аспектах.

Другое разъяснение в ответ на поступивший вопрос касалось «скандальной» темы обязательности вакцинации. Спрашивающий упирал на то, что, мол, даже Президент страны заявил о необязательном характере этой процедуры, зачем же тогда кое-где заставляют делать прививку под угрозой увольнения…

Да, в законодательном плане вакцинация не обязательна, о чем сказал Президент. Но при этом налицо эпидемиологическая ситуация, угрожающая здоровью и жизни людей. В связи с этим — тоже по нормам закона — для их защиты вводятся специальные режимы функционирования тех или иных отраслей и территорий, пояснил Олег Николаев. Речь идет, прежде всего, о сферах обслуживания, досуга, постоянно соприкасающихся с потребителями. В этом случае государство вправе потребовать гарантии здоровья тех, кто оказывает услуги. Не хотите вакцинироваться — тогда через каждые три дня подтверждайте свое здоровье через платный ПЦР вместо бесплатной прививки.

Еще один респондент был обеспокоен тем, что в республике якобы не могут проводить ревакцинацию, так как нет соответствующей законодательной нормы, которая действует в Москве. Олег Николаев успокоил — данная норма в регионах действует автоматически, и тревожиться о том, что нельзя будет повторно вакцинироваться, не стоит.

О расходах на благоустройство, ремонте вскладчину и налогах

Была на «прямой линии» поднята и нестареющая тема о выделении земельных участков для многодетных семей. В последнее время высветилась неоднозначная оценка этой акции. Одни сетуют на то, что дают участки в чистом поле, где нет инфраструктуры, другие получают там, где есть и свет и газ, но годами ничего не строят. «И получается, что тратятся бюджетные деньги в никуда», — констатировал Глава. Назрела необходимость урегулировать вопрос. Один из возможных вариантов — введение права многодетных семей получать денежное возмещение взамен земельных участков, сказал он.

Еще один актуальный вопрос — благоустройство, в частности, сельское. Сельчанам понравился прошлогодний подарок в сто тысяч рублей, выданных каждой деревне на благоустройство, вот один из жителей глубинки и поинтересовался — нельзя ли нынче что-то подобное предусмотреть… Глава республики деликатно пояснил, что тот подарок был в связи со 100-летним юбилеем Чувашской автономии, далее в благоустройстве лучше опираться, в том числе, на инициативное бюджетирование.

В целом же Олег Николаев критично высказался насчет освоения выделяемых на благоустройство средств. «В прошлом год было выделено полтора миллиарда рублей, но многие муниципалитеты не справились с задачами по благоустройству, хотя дворы не в очень хорошем состоянии. И в этом году есть такая угроза. То есть деньги выделены, но они не направляются на реализацию конкретных проектов. Мы буквально на днях плотно обсуждали этот вопрос, и есть огромное желание взять и отобрать деньги, направить их на другие приоритетные направления, потому что много задач надо решать. Здесь мы проведем соответствующую работу с главами, чтобы с одной стороны было четкое планирование, а с другой стороны, чтобы средства, которые выделяются, эффективно использовались для решения этих задач».

На слуху и тема водоснабжения, ухудшившегося кое-где из-за засухи. В нынешнем году на модернизацию водосетей выделено свыше одного миллиарда рублей против 18 миллионов рублей в прошлом году, сообщил Глава. Еще 190 миллионов рублей будет выделено на реализацию 9 проектов в пяти муниципальных образованиях Чебоксарского, Янтиковского, Красночетайского, Мариинско-Посадского и Шумерлинского районов. Дополнительные средства будут направлены на те объекты, которые буквально «кричали», потому что критическая ситуация там была давно. Люди страдали от отсутствия воды. «Но самое главное, что эти 9 проектов были разработаны с участием денежных средств населения, поэтому принято принципиальное решение реализовать их в текущем году», — подчеркнул Олег Николаев. И добавил, что на сегодня 87 проектов водоснабжения реализуется в рамках инициативного бюджетирования: «Это критически важные объекты для населения, потому что люди своими деньгами голосовали за их реализацию. Для этого дополнительно было выделено 27 миллионов рублей. Кроме того, увеличено количество заявок, вошедших в программу капитального ремонта водобашен».

Один из участников «прямой линии» посетовал на высокую налоговую нагрузку на местный бизнес, в других регионах она, якобы, ниже, и это может «оттянуть» к соседям местных бизнесменов… «Если посмотреть на налоговую систему Чувашии в комплексе, как она влияет в течение года на бизнес, то у нас очень комфортные условия, они конкурентоспособны. А учитывая формы поддержки, которые мы реализовали, их доступность для предпринимателей, мобильность, простота применения, то здесь мы далеко уходим от других регионов», — ответил Глава.

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В завершение «прямой линии» было озвучено обращение журналиста из Казахстана Кирилла Павлова к Главе Чувашии. «В Казахстане не так много чувашей, но мы очень дружны и охотно общаемся друг с другом. Если бы у меня была возможность провести один день с вами и сделать по итогам этого репортаж, то это был бы неоценимый вклад в узнаваемость чувашского народа на территории постсоветского пространства», — написал он. Олег Николаев высоко оценил старания журналиста и выразил готовность встретиться с людьми, которые многое делают для сохранения и развития родного языка и культуры, повышают узнаваемость Чувашии.

Кстати Все обращения, в том числе те, которые пришли во время «прямой линии» и не были озвучены, будут проанализированы и получат обратную связь, на часть из них уже ответили профильные ведомства и муниципалитеты.