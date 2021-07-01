Регистрировать дороги и трубопроводы станет проще

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упростивший процедуру регистрации линейных объектов. Изменения вступят в силу 1 сентября 2021 года.

Закон № 275-ФЗ содержит предложения Росреестра, направленные на снижение административных барьеров для бизнеса на рынке недвижимости. Он также призван упростить процедуру кадастрового учета и регистрации прав линейных объектов. Речь о линиях электропередачи, связи (в том числе линейно-кабельных сооружениях), трубопроводах (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса), автомобильных дорогах и железнодорожных линиях.

Сейчас различие проектной и фактической протяженности построенного линейного объекта является препятствием для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию и оформление. Кроме того, причиной приостановки кадастрового учета и регистрации прав на объект недвижимости (в том числе на линейный объект) может стать несвоевременное или неполное внесение изменений в проектную документацию и различие сведений о характеристиках объекта. Принятый закон установил допустимые пределы (5%) отклонения фактической протяженности построенного линейного объекта от проектной.

«Это позволит исключить отказы в выдаче разрешений на ввод линейного объекта в эксплуатацию, а также сократить количество приостановлений кадастрового учета и регистрации прав», — сообщила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. Кроме того, в законе исключена необходимость приложения проектной документации объекта строительства к его техническому плану.