Кандидаты, которым доверяют

В Центризбиркоме Чувашии прошло выдвижение двух кандидатов-одномандатников от партии «Единая Россия».

Кандидаты в депутаты Государственной Думы России VII созыва были утверждены на XX съезде партии в Москве. Причем в список вошли именно те, кого поддержали на предварительных выборах избиратели. Вице-премьер — министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева — один из лидеров этого предварительного голосования.

«Сегодня я подала документы по Чебоксарскому одномандатному округу № 38. Это большая ответственность и, конечно, за время работы в команде столицы Чувашии, команде Главы республики сделано немало, — сообщила она. — Но впереди предстоит еще больше дел, продолжится реализация стратегии развития региона, в основе которой лежит социальная сфера».

Если говорить об образовании, то в Чувашии, по мнению Аллы Леонидовны, активно реализуется одно из важнейших направлений в этой сфере. Речь идет о комплексной модернизации и строительстве школ и детских садов. В этом году около 2 миллиардов рублей из республиканского бюджета направлено на создание качественных условий для обучения детей. Буквально на днях Главой республики был подписан указ о бесплатном горячем питании для многодетных, малоимущих семей. При этом идет системная и очень хорошая работа по помощи и повышению квалификации педагогов, потому что не важно, где проживает ребенок — доступное и качественное образование для равного развития должно быть для всех.

«Команда «Единой России» — серьезная команда, инициативы которой поддерживаются Президентом России, — подчеркнула Алла Салаева. — Хотелось бы, чтобы результатом нашего труда стало улучшение жизни как каждого отдельного человека, так и республики, страны в целом».

В этот же день, 13 июля, по Канашскому одномандатному избирательному округу № 37 выдвинулся и действующий депутат Городского собрания депутатов Шумерли Леонид Пронин. Для него, как и его коллег, одной из целей является создание благоприятной среды для развития и стимулирования малого и среднего бизнеса. «Необходимо сделать все возможное для того, чтобы бизнесу было работать легко и комфортно. Это снижение административной нагрузки, бюрократических барьеров, доступность кредитования, процентные ставки», — отметил Леонид Пронин.

Для вице-премьера и депутата из Шумерли выдвижение в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы VIII созыва при поддержке жителей Чувашии в ходе предварительного голосования — шаг на новый, федеральный уровень работы, чтобы продвигать ключевые инициативы и программы развития нашей республики на общегосударственном уровне. Надо сказать, что больше ни одна из политических партий процедуру предварительного голосования не проводит.