Вице-премьер Чувашии Алла Салаева подала документы в ЦИК

Сегодня в региональном Центризбиркоме, на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» подала документы заместитель председателя Кабинета министров, министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева. Напомним, в республике она стала лидером предварительного голосования, проведенного «Единой Россией». «Это большая ответственность. Впереди предстоит много работы по реализации стратегии Чувашской Республики, которая утверждена, и в основе которой лежит социальная сфера», — отметила Алла Салаева.

Подробности — в следующем номере СЧ.