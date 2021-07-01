Самовыдвиженцы начинают первыми

На этой неделе в Центризбирком Чувашии пришел первый претендент в депутаты Госдумы России. Им стала 28-летняя Елена Евгеньева, работающая в сфере проектирования инженерных коммуникаций и выдвинувшаяся по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу №38 в порядке самовыдвижения. По этому поводу ЦИК Чувашии провела внеочередное заседание, на котором Елене было дано разрешение на открытие специального избирательного счета в банке. Как пояснили в Центризбиркоме, теперь самовыдвиженке предстоит собрать не менее 14,5 тысячи подписей в свою поддержку, после чего будет принято решение о ее регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В ЦИК также напомнили, что срок для выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев в Госдуму истекает 12 июля.