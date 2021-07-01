Большие задачи для малых тракторов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На церемонии подписания соглашения было отмечено, что реализация проекта СПИК 2.0 по организации производства тракторов 1,4 класса позволит загрузить имеющиеся производственные мощности и  заметно увеличить долю российских производителей на внутреннем рынке. Фото cap.ru

СПИК2.0 активизирует инвестиционные процессы в республике, считает Глава Чувашии Олег Николаев.

На полях международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по локализации в Чувашии производства сельхозтракторов малой и средней мощности в индустриальном партнерстве с итальянским машиностроительным концерном SAME Deutz-Fahr. Как сообщают в Минпромторге России, контракт подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Глава Чувашии Олег Николаев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и генеральный директор концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов.

«В результате реализации этого СПИКа в России будет создано глубоко локализованное производство современной тракторной техники. Контракт предполагает обязательное осуществление на территории нашей страны технологических операций по производству двигателя, трансмиссии и мостов, — подчеркнул Денис Мантуров. — Малые тракторы — самая распространенная техника, которую используют небольшие хозяйства. Освоение их производства в России позволит не только снизить зависимость от иностранной техники, но и гарантировать стабильность цен на продукцию сельских хозяйств».

«Заключенный в интересах Чувашии контракт — это историческая возможность не только запустить производство конкурентоспособных и одновременно востребованных на рынке тракторов, отметил Олег Николаев. — Запуск проекта в целом должен активизировать инвестиционные процессы в республике, развить сопутствующие производства». Для выпуска тракторов планируется использовать мощности «Тракторных заводов», а также сотрудничать с российскими производителями компонентной базы. Среди них и предприятия республики (АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», АО «Электрон», АО «Элара») и предприятия, входящие в структуру государственной корпорации «Ростех».

Глава Чувашии подчеркнул, что экономический и социальный эффект благодаря запланированным инвестициям в объеме свыше 2 млрд рублей будет выражен в создании дополнительно более 500 рабочих мест, что представляет для республики особую значимость.

Олег Николаев также сообщил, что сам проект был включен в Комплексную программу социально-экономического развития и в перечень ключевых инвестиционных проектов региона. Под новый проект были предусмотрены налоговые льготы и преференции — в частности, с 17 процентов обнулена ставка налога на прибыль.

Проект также поддержан на муниципальном уровне. «Город создает условия для развития проекта — депутаты Чебоксарского городского Собрания утвердили под СПИК 2.0 льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1%», — сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

прямая речь
ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:
«Решение конкурсной комиссии о том, что Чувашская Республика и концерн «Тракторные заводы» выигрывают конкурс по заключению контракта СПИК 2.0 по производству тракторов малой и средней мощности — это уже выше, чем нулевая отметка. Сейчас наша задача в кратчайшие сроки подписать сам специнвестконтракт. Он подписывается четырьмя сторонами: Российской Федерацией, регионом — Чувашской Республикой, муниципалитетом — городом Чебоксары и инициатором проекта совместно с зарубежным партнером, а это итальянская группа компаний Same Deutz-Fahr. Ее компетенции мы «приземляем» в Чебоксарах. Далее, концерн берет на себя обязательства локализовать производственные процессы, выпуск агрегатов и других деталей. Таким образом, трактор становится абсолютно российским. Другие участники контракта берут на себя обязательства по сопровождению и помощи на каждом этапе развития этого инвестиционного проекта. Это и налоговые преференции, и организационные моменты, а самое главное — это стимулирование сбыта производимой продукции как на отечественном рынке, так и зарубежном. Сегодня аналогичной продукции российского производства не существует, но потребность в ней есть. Контракт призван как раз устранить этот пробел. Его перспективы огромны, тем более он подкреплен финансовыми ресурсами. Здесь у меня лично никаких сомнений нет».
(Из интервью газете «Советская Чувашия», опубликовано 8 июня.)
Опубликовано: 7 июля 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.