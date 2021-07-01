Как все начиналось…

Здесь тыл готовился стать фронтом.

Строительство оборонительных рубежей в Чувашии зимой 1941–1942 годов… В общих чертах об этих исторических событиях наслышаны все. Но мало кто сможет рассказать о деталях и подробностях. А между тем это знаковая веха жизни нашего тылового региона в тот трудный период, когда никто — вплоть до самых высших руководителей страны — не мог предсказать, что произойдет завтра, где окажутся немцы и когда удастся их остановить.

В условиях стремительного продвижения вермахта по территории СССР и оккупации все новых и новых областей было принято решение о возведении в прифронтовых и тыловых регионах целого ряда оборонительных рубежей. Цель была одна — создать защитную линию, способную остановить немецкие танки — главную пробивную силу агрессора. Основывались при этом на собственном горьком опыте: десятки городов (Гродно, Вильнюс, Каунас и другие) оказались сданы в значительной степени потому, что там не было проведено работ по строительству оборонительных укреплений. А после прорыва немецкими и румынскими войсками Ишуньских позиций в конце октября 1941 года, из-за отсутствия военно-полевых фортификаций в степной части Крыма, советские войска оказались почти в безвыходном положении.

Оборонительные рубежи стали возводиться практически по всем прифронтовым зонам. Строительство их велось и в глубоком, по тогдашним меркам, тылу с расчетом на потенциально возможную опасность новых прорывов немецких войск. Одним из таких масштабных строительств стало возведение Сурского и Казанского оборонительных рубежей, прошедших в том числе и через территорию Чувашии. Решение об их возведении с целью обеспечения защиты Уральского промышленного района и поволжских промышленных центров было принято Государственным комитетом обороны во второй декаде октября 1941 года. Естественно, что следом за решением на самом «верху» принимались соответствующие документы и на уровне областей и республик. Для нашей республики основополагающим стало постановление Совета народных комиссаров Чувашской АССР от 28 октября 1941 года «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

Однако следует отметить, что работы в этом направлении начались еще до выхода в свет данного нормативного акта. Уже 26–27 октября 1941 года в республике действовали рекогносцировочные группы, на месте определявшие будущую линию оборонительных рубежей и предварительные объемы строительных работ. Например, 26 октября в Козловский район прибыла рекогносцировочная группа из 12 человек по командировке оперативной группы Генерального штаба Красной Армии, в районе села Воробьевка того же района разместился пост воздушного наблюдения, оповещения и связи войсковой части № 91, дислоцировавшейся в г. Зеленодольске Татарской АССР.

В ТЕМУ В архивных документах Чувашского обкома ВКП(б) имеется пояснительная записка с ориентировочным определением предстоящей работы по возведению Сурского и Казанского рубежей по Чувашской АССР. Согласно этому документу, длина Сурского рубежа по фронту должна была составить 200 км, длина противотанковых препятствий — 334 км, а соответствующие параметры Казанского обвода — 60 и 100 км. Предполагалось, что основные работы можно завершить за 30 дней.

26 октября Козловскому, Мариинско-Посадскому, Янтиковскому, Октябрьскому исполкомам районных Советов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) была направлена телеграмма за подписью секретаря Чувашского обкома ВКП(б) П.Т. Пивоварова о необходимости явиться 27 октября к 12 часам в поселок Урмары для «проведения инструктажа по строительству особого назначения». В эти же дни районное руководство получило телеграммы от председателя Совнаркома Чувашской АССР и секретаря Чувашского обкома ВКП(б) о необходимости подготовки к мобилизации населения и поставке соответствующего инвентаря. Именно тогда появились первые списки будущих строителей оборонительных рубежей.

26 октября увидело свет и постановление Особого заседания СНК Чувашской АССР «Об организации общественного питания на особых стройках». Оно установило основные продуктовые нормы: для привлеченных рабочих и служащих в день полагалось 800 г хлеба, 600 г картофеля и овощей, 40 г мяса, 354 г круп и 10 г жиров. В целях бесперебойного функционирования котлопунктов (мест приготовления горячей еды) соответствующие ведомства и организации обязаны были выделить 600 т муки, 550 т картофеля и овощей, 50 т мяса, 37,5 т крупы, 10,5 т растительного масла и 500 кг сливочного масла.

Как видим, упомянутое выше постановление Совета народных комиссаров Чувашской АССР от 28 октября 1941 года не было первой вехой в истории строительства оборонительных рубежей в Чувашии, но стало самой существенной чертой, от которой и идет отсчет событий.

Впрочем, это заслуживает отдельного разговора…

Федор Козлов,

заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской Республики