Сугутку изучили вдоль и поперек

На этой неделе команда проекта «Три реки», активисты экологических организаций и сотрудники Управления экологии администрации Чебоксар отправились в экспедицию по окрестностям реки Сугутки.

Зафиксировать захламления русла городской речки и загрязнения прилегающей территории, изучить пешеходные маршруты, наличие и состояние переправ, мостиков, преграждающие путь заборов — такую цель поставили перед собой участники экспедиции. Они прошли разными путями вдоль и поперек реки, встретили как красивые цветущие поляны, так и замусоренные берега, отметили изменение качества воды по течению, зафиксировали состояние Сугутки в 52 пунктах маршрута. Полученные данные, сообщают в пресс-службе администрации города, пригодятся для разработки итогового проекта по благоустройству малых рек Чебоксар.

Как уже сообщала «СЧ», первое обсуждение проекта «Три реки», предусматривающего благоустройство прибрежных территорий малых рек — Трусихи, Сугутки и Чебоксарки, состоялось в марте этого года. «Из заброшенных и запущенных участков нужно сделать комфортные зоны отдыха, прогулочные места и уютную атмосферу, избавиться от захламления», — такую задачу поставил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков перед разработчиками проекта.