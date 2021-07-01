Медаль за Сурский рубеж

Распоряжением председателя Кабинета министров Чувашии от 24 июня за самоотверженный труд при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, награждены Мария Николаевна Горланова, Анастасия Игнатьевна Ефремова и Антонина Сергеевна Торотенкова.

Ранее этой медалью были награждены Любовь Ивановна Аркадьева, Ирина Константиновна Данилова, Евгения Федоровна Денисова, Любовь Андреевна Егорова, Мария Васильевна Кабакова, Мария Александровна Камчаткина, Антонина Ильинична Лебедева, Галина Матвеевна Николаева, Дария Тимофеевна Родионова, а также Валентина Владимировна Андреева, Модест Алексеевич Колеров, Иван Васильевич Криков и Василий Егорович Цыфаркин.