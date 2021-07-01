И орден «За любовь и верность»

Указом Главы Чувашии от 5 июля за большие заслуги в укреплении института семьи орденом «За любовь и верность» награждены супруги Виталий Павлович и Полина Александровна Васильевы, город Чебоксары, Александр Иванович и Мария Андреевна Немиловы, Вурнарский район.