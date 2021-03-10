Приходите к нам учиться!

Дорогие выпускники!

Сегодня вы отправляетесь во взрослую жизнь!

Позади тысячи школьных уроков и домашних заданий, классные часы, успешно сданные экзамены…

Впереди вас ждет самостоятельное путешествие по дорогам судьбы. Уверен, что рядом с вами по этому пути пойдут радость новых открытий, верность друзей, забота родителей и добрые воспоминания об учителях.

Желаю вам перешагнуть порог школы смело и уверенно, войти во взрослую жизнь радостно и бесстрашно. Пусть ваши стремления будут высокими, а жизнь — счастливой!

Искренне пожимаю руку каждому выпускнику и приглашаю получить высшее образование в стенах Чебоксарского института Московского политехнического университета!

В нашем вузе можно получить как техническое, так и гуманитарное образование по 14 направлениям подготовки. Политех — один из лидеров образовательного пространства Чувашии!

С уважением, директор Чебоксарского института Московского политехнического университета

АЛЕКСАНДР АГАФОНОВ

Лиц. № 2955 от 10.03.2021 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.