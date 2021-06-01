80 лет назад началась Великая Отечественная война

«Свеча памяти», «Лучи Победы» и цветы Галюше

Об этой трагической дате в республике вспомнили еще накануне — вчера в Чебоксарах, в Мемориальном парке «Победа», прошла акция «Свеча памяти». Присоединится столица республики и к акции памяти «Лучи Победы». 22 июня она состоится во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. В каждом из этих городов вечером в небо будут направлены мощные лучи прожекторов. Впервые такую акцию в прошлом году провели в Севастополе, и девушка–волонтер, рассказавшая о ней Владимиру Путину, предложила внедрить «Лучи Победы» и в других городах страны. Президент России идею поддержал, и на оргкомитете «Победа» дал соответствующее поручение руководителям регионов.

В день начала войны память тех, кто защищал Родину, в Чебоксарах по давней традиции почтят возложением цветов к Вечному огню. Но появилась и новая традиция — 22 июня некоторые горожане пойдут с цветами к памятнику Галюше Керзиной, трехлетней девочке, в 1941 году погибшей во время бомбежки Чебоксар. Памятник Галюше — небольшой камень с мемориальной плитой — установили четыре года назад неподалеку от Красной площади.