В Совете безопасности России обсудили ход реализации нацпроекта «Экология» в регионах

Экология — залог здоровья и показатель качества жизни

Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, которое прошло в Самаре. В работе совещания участвовали также полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Администрации руководителя региона.

На заседании шла речь о проблемах экологии и реализации соответствующего национального проекта в регионах округа. Особое внимание уделялось ликвидации накопленного вреда окружающей среде, уменьшению уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почв, утилизации и переработке отходов.

«Тема экологии очень важна — от того, чем мы дышим, в какой среде живем, зависит наше здоровье, а самое главное — то, на что нас нацеливает Президент, — качество жизни. Радует, что Чувашия традиционно оказывается в числе тех регионов, где достаточно чистая экология, благополучная среда обитания», — считает Олег Николаев.

Глава Чувашии сообщил, что большая работа ведется по всем направлениям национального проекта «Экология». Только в рамках проекта «Оздоровление Волги» в 2021 году в Чувашии планируется строительство или реконструкция пяти объектов с привлечением субсидий из федерального бюджета в объеме свыше 627 млн рублей. Главная задача — сократить в три раза к концу 2024 года долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. При этом республика будет стремиться к доведению доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, до 100%-го показателя.

Особого внимания, по мнению Главы Чувашии, сегодня требуют гидротехнические сооружения, которые направлены в том числе и на противоэрозийную борьбу. «Сейчас мы работаем над программой борьбы с эрозией почв. К сожалению, последние тридцать лет эта тема была заброшена и гидротехнические сооружения, которые функционировали, а их по всей республике более пятисот, зачастую находятся в плачевном состоянии. Буквально в этом году мы провели полную ревизию всех этих сооружений и разработаем комплексную программу по их модернизации и приведению в нормативное состояние с учетом новых технологий», — сказал Олег Николаев.

В минувший вторник, 15 июня, на еженедельном совещании в Доме правительства Глава Чувашии поручил разработать специальную комплексную программу по противоэрозийной защите земель сельхозназначения. Также он распорядился в кратчайшие сроки выделить средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.