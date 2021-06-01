Выезд на «встречку» привел к трагедии

Авария со смертельным исходом произошла днем 7 июня на пятом километре автодороги А-151 «Цивильск — Ульяновск». Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, 59-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж». От полученных травм водитель «Гранты» скончался на месте происшествия, а 26-летняя девушка за рулем иномарки получила телесные повреждения. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Опубликовано: 10 июня 2021 г.
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Хроника ЧП
ДТП
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