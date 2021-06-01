ОЛЬГА ГРИЩЕНКО

вице-президент корпорации «Синергия»

«Мы надеемся сотрудничать с Чувашией по направлению развития цифровизации, образования населения, подготовки специалистов для определенных отраслей в том числе. Конечно, мы хотим сотрудничать в туризме. Уверена, что здесь большие перспективы. Мы уже сегодня обсуждали, что возможны проекты в сфере детского отдыха. Корпорация «Синергия» сейчас инвестирует в строительство в том числе детских лагерей, и мы, возможно, сможем организовать такой кластер, который позволит и обучать детей, и обеспечивать им отдых на Волге, тем более что имеющаяся в Чувашии инфраструктура это позволяет».