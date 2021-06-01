Главгосэкспертиза одобрила проект I этапа транспортного полукольца в Чебоксарах

Проект I этапа строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое в будущем соединит новоюжный район столицы с северо-западным, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщил во вторник на своей страничке в Инстаграме глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков. Это проект магистрали от улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов протяженностью 2 км. По результатам экспертизы стоимость объекта составила 4,1 млрд рублей. Согласно проекту на участке предполагается построить шестиполосную автомобильную дорогу с широкими тротуарами, а также мост через речку Сугутку. Глава администрации Чебоксар отметил, что сейчас ведется работа над проектированием второго и третьего этапов строительства полукольца. Процесс проходит при поддержке Главы региона Олега Николаева.
Опубликовано: 9 июня 2021 г.
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