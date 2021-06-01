Фермеры России соберутся в Чебоксарах на фестиваль

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» соберет в Чувашии лучших фермеров страны. Он пройдет 24-25 июня на площади Речников в столице республики.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, ожидается участие в фестивале под эгидой Россельхозбанка более 100 фермерских хозяйств. Приглашения значительной части потенциальных участников уже разосланы, отбор продолжается. По словам директора регионального филиала банка Ирины Письменской, хочется, чтобы на фестивале была особенно широко представлена натуральная и вкусная продукция, производимая в Чувашии. Ведь фестиваль недаром называется «СВОЁ».
В программе фестиваля — ярмарка фермерских продуктов, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы и розыгрыши призов. С учетом праздничных дней на мероприятии ожидается не менее 50 тысяч посетителей и гостей.

Опубликовано: 9 июня 2021 г.


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