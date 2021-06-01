Выпускники-фермеры получат гранты

Завершилось обучение в «Школе фермеров». Трое ее выпускников в Чувашии вместе со свидетельством об окончании получат гранты на реализацию собственных бизнес-идей.

Этот общероссийский образовательный проект, запущенный под эгидой федерального Минсельхоза и Россельхозбанка, привлек внимание многих сельских предпринимателей. Он действовал в 15 регионах страны, в том числе в Чувашии. В течение двух месяцев слушатели осваивали ведение фермерства с учетом современных технологических, правовых и прочих аспектов, в том числе на базе ведущих сельхозпредприятий. Обучение проходило по 17 специализациям, которые выбирались исходя из заинтересованности региона в развитии той или иной подотрасли АПК. Среди них — птицеводство, растениеводство, мясное и молочное животноводство, сыроделие, пчеловодство, тепличное овощеводство, ягодоводство, сити-фермерство.

И вот настала пора выпуска… Индивидуальный предприниматель Татьяна Юркина планирует создать сыроварню. А грант хочет использовать для покупки пневматического пресса. Интересные и перспективные проекты и у других выпускников школы.

На днях в формате телемоста с завершением учебы фермеров поздравили председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.