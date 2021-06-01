Ирина Баймулкина завоевала «серебро» среди сильнейших тяжелоатлеток

На чемпионате России в Ханты-Мансийске в весовой категории до 49 кг отличного результата добилась представительница Чувашии Ирина Баймулкина. Уроженка Ядринского района по сумме двух упражнений (рывок и толчок) смогла поднять 164 кг, сообщили в Минспорта Чувашии. Первое место заняла представительница Санкт-Петербурга и Ростовской области Кристина Соболь с результатом 171 кг. Бронзовую медаль завоевала Ольга Голованова из Москвы, поднявшая 159 кг.

В свою очередь, в весе до 45 кг выступила еще одна представительница Чувашии Любовь Мышова. Спортсменке удалось занять 7 место с результатом 117 кг.