В Чувашии быстрыми темпами растет площадь пашни, вводятся в оборот земли, которые не обрабатывались

2 июня министр сельского хозяйства Сергей Артамонов побывал в двух районах Чувашии, где еще пять лет назад были самые большие площади необрабатываемых сельхозземель. Сейчас ситуация заметно улучшается благодаря работе крупных агропредприятий – таких, как «КиПиАй Агро».

Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства ЧР: «За эти годы произошли значительные позитивные изменения в сельскохозяйственном производстве, а также в развитии самих сел и деревень районов. В Порецком районе за минувшие 5 лет введено в оборот 3,4 тыс. га необрабатываемых земель. В Алатырском районе за тот же период введено в оборот 8891 гектаров земли. Здесь начали работать крупные агропредприятия, которые внедряют самые передовые технологии выращивания сельскохозяйственных культур. В их распоряжении — современная техника, точно выполняющая все технологические операции».

Министру продемонстрировали и новую технику, и современные технологии работы на земле, применяемые местными предприятиями. На полях Алатырского района сейчас завершается сев рапса. Здесь применяется мощная современная техника, которую аграрии активно покупают благодаря беспрецедентной поддержке государства – возмещению 40% затрат на приобретение.

Сергей Артамонов ознакомился также с ходом введения в сельхозоборот земель, которые до сих пор не использовались и попросту зарастали мелким перелеском. Сегодня аграриям предлагают современные мощные мульчеры и ротоваторы – машины, убирающие древесную поросль и позволяющие освободить земли для введения сельхозоборот. Возможности этих машин позволяют в день по 2 – 4 га заросших лесом полей превращать в пашню.

В Порецком районе Сергей Артамонов побывал на местной конеферме. Она принадлежит крестьянско-фермерскому хозяйству семьи Васильевых. Основная работа фермеров – молочное животноводство. Несколько лет назад они помогли спасти от исчезновения бывшую здесь еще с советских времен конноспортивную базу. У местных властей не было средств на ее содержание. Фермеры выкупили эту площадку, вкладывают свои средства в обеспечение жизнедеятельности конефермы. Сейчас здесь содержится 30 лошадей. Сюда приезжают семьи из соседних районов, чтобы покататься на лошадях. Отдельное направление – иппотерапия для детей, страдающих церебральным параличом. В дальнейшем здесь планируют развивать агротуризм.

Евгений Лебедев, глава администрации Порецкого района: «Мы находимся рядом с красивейшим местом – берегом реки Сура. Мы планируем создать туристический маршрут. На лошадях доводим туристов до села Кожевино или до Красного Яра, оттуда сплавляемся по Суре на лодках, а потом продолжаем отдых. Думаю, что такой вид агротуризма будет весьма востребован не только жителями близлежащих районов, но и гостями Чувашии».

Министр Сергей Артамонов, свою очередь, предложил на базе этой конефермы развивать опыт, который имеется в соседнем Татарстане. Речь – о племенном разведении лошадей и продаже породистых жеребят.

В финале встречи с фермерами и руководством Порецкого района Сергей Артамонов преподнёс им в дар икону «Спорительница хлебов». Это – образец современной иконографии. На иконе изображена Богородица, сидящая на облаках, а ее руки распростерты на благословение полей. Считается, что эта икона приносит успех людям, работающим на земле, хранит их от непогоды и неурожая.