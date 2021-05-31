Три выпускника «Школы фермера» в Чувашии выиграли гранты на развитие своего хозяйства

Об этом сообщают в региональном Минсельхозе.

31 мая в формате телемоста Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут поздравили выпускников масштабного образовательного проекта «Школа фермера» с завершением обучения.

В каждом из 15 регионов, где проходила Школа, по решению банка отобраны три наиболее интересных-бизнес проекта. Их авторы получили гранты.

Удостоены награды и три выпускника «Школы фермера» из Чувашии. Им вручили документы государственного образца и теперь они могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства.

«В деревне, в которой я живу, есть малые предприятия и частные лица, которые разводят крупный рогатый скот и производят молоко, но его переработкой никто не занимается. Моя идея – создать сыроваренное производство. Планирую готовить молочную продукцию и перерабатывать молоко на месте – до 1000 литров в сутки. Полученный грант хочу направить на покупку пневматического пресса для сыра», – поделилась планами индивидуальный предприниматель из Чувашии Татьяна Юркина.