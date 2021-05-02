Валерий Газзаев помог журналистке из Чувашии, потерявшей сознание

Известный футбольный тренер в Чебоксарах поступил по-мужски: в трудную минуту для тележурналистки почувствовавшей себя плохо, проявил реакцию настоящего спортсмена — Валерий Газзаев быстро подхватил её и, не позволив удариться, распорядился вызвать Скорую помощь.

Случай произошел после Круглого стола в Чебоксарах, куда председатель Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев приехал с двухдневным визитом. Был запланирован пресс-подход знаменитого тренера. И вот когда Валерий Георгиевич подошел, а микрофоны уже были включены, одна тележурналистка почувствовала себя плохо. Депутат не растерялся и помог девушке.

Кстати, рядом находился коллега Газзаева по Госдуме Леонид Черкесов. Будучи врачом с большим опытом работы? Леонид Ильич оказал девушке до приезда Скорой первую медпомощь.