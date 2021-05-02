«Золотые яблоки» Чувашии

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Урожай помидоров, который созрел в теплицах Чувашии, стал самым весомым в Приволжском федеральном округе. С начала года по май он составил почти 5 тыс. тонн.
От наших специалистов тепличного хозяйства довольно сильно отстали Башкортостан и Мордовия. В соседних республиках, которые также вошли в тройку лидеров, получили почти вдвое меньше «золотых яблок» — именно так переводится название любимого овоща с итальянского.
По словам экспертов Чувашского филиала «Центра Агроаналитики», в республике производство овощей закрытого грунта увеличилось вдвое после того, как в октябре прошлого года тепличный комплекс в Новочебоксарске заработал на полную мощность. Всего в ПФО производится более 90 тыс. тонн парниковых овощей. И 13% — выращены в Чувашии.

Опубликовано: 24 мая 2021 г.


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