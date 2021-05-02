Марафон «Новое знание»: уроки от лучших из лучших

В стране продолжается беспрецедентный по своему масштабу просветительский марафон «Новое знание». Только в первый день к нему присоединились более 5 млн человек.

В ходе мероприятия своим опытом с широкой аудиторией делятся лучшие эксперты страны и зарубежья в своих отраслях.

В программе этого дня — Илон Маск, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Дмитрий Чернышенко, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Стив Возняк, Владимир Машков.

Обсуждаются самые разные темы — от сценариев будущего до тенденций в сфере образования.

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск назвал сферы, в которых, по его мнению, в перспективе произойдет фундаментальный сдвиг. По словам предпринимателя, человечество через 50 лет ждут изменения в технологиях, исследованиях ДНК, интерфейсе «мозг-компьютер». Маск считает, в ближайшие десятилетия человечество откажется от неэкологичного топлива и начнет колонизацию Луны и Марса.

Мир на пороге глобальных перемен. Сейчас современный студент не знает, какие именно знания ему могут пригодиться в будущем, поэтому важно постоянно изучать новое и расширять кругозор, обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Российская система образования как раз учит человека учиться, и это главное», — подчеркнул он.

Песков добавил, что согласен с мнением Илона Маска о знаниях. «Мозг потом сам решает, что забыть, а что оставить, что тебе пригодится в жизни», — сказал пресс-секретарь президента России.

Добавим, марафон продлится до 22 мая. Участие в нем — уникальная возможность поучиться у самых известных ученых, предпринимателей и экспертов, считает первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин.

«Просветительский марафон «Новое знание» объединяет десятки интересных дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Рекомендую всем школьникам присоединиться к марафону. Уверен, участие в нем будет очень полезным и познавательным для каждого», — подчеркнул он.