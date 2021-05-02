Депутаты Чебоксарского горсобрания обсудили итоги исполнения бюджета города за прошлый год

«Год непростой, бюджет социальный…»

В Большом зале городской администрации 18 мая состоялось очередное заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов.

Но прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки, удостоверение депутата Чебоксарского горсобрания получил Максим Варлашкин, представляющий партию «Единая Россия». Вакантный депутатский мандат образовался в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Владимира Радина.

Открыл заседание председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету Евгений Кадышев. С докладом об исполнении бюджета столицы республики за прошлый год выступила начальник финансового управления администрации города Чебоксары Надежда Куликова. Она подробно рассказала об основных характеристиках бюджета города: о доходной и расходной частях, об источниках финансирования дефицита бюджета.

По итогам 2020 года бюджет города исполнен по доходам в сумме более 12 млрд 561 млн рублей. Расходы составили 12 млрд 759,4 млн рублей, в основном бюджетные средства направлялись на образование, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство. На реализацию национальных проектов выделено 2 млрд 812,2 млн рублей.

«Учитывая непростую из-за пандемии экономическую ситуацию, общими усилиями удалось реализовать множество проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан», — отметила Надежда Куликова.

В ходе заседания депутаты рассмотрели проект решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары. Документ не устанавливает новых обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Принятие его также не потребует дополнительного финансирования из бюджета города и не приведет к увеличению необоснованных расходов предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление этих действий.

Также депутаты обсудили проект постановления о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающий включение в схему трех точек расположения нестационарных торговых объектов по продаже продовольственных или непродовольственных товаров. В частности, в районе остановок общественного транспорта «Энергозапчасть», «Улица Академика С.П. Королева» и «Республиканская больница».

На заседании были приняты решения и по другим вопросам: о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, о внесении изменений в Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества города Чебоксары и ряд иных положений.