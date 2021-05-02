В Чебоксары пришел кикшеринг

На электросамокат вместо жаркой маршрутки

Что такое кикшеринг? Может, спортивная игра или деталь автомобиля? Нет! Кикшеринг — это прокат электросамокатов с использованием мобильного приложения. На днях такой сервис по предоставлению самокатов заработал и в Чебоксарах. Всего на территории столицы республики появятся пункты проката по 43 адресам.

Популярность кикшеринга в России растет — появляется все больше приложений, предоставляющих услугу проката электросамокатов. В связи с этим городская администрация Чебоксар объявила конкурс на поставку электротранспорта, который выиграла башкирская компания «MeGo». Среди условий, которые она обязана выполнить — в дневное время должно работать не менее 250 единиц двухколесного электротранспорта, а в ночное — не менее 150.

КСТАТИ Все электросамокаты имеют одинаковые настройки — их скорость ограничена 25 км в час. На полностью заряженном можно проехать до 40 км. Заряда батареи хватит примерно на 4 часа работы. Электросамокаты заряжают два раза в день в зависимости от нагрузки, также транспорт проходит санитарно-гигиеническую обработку перед использованием.

Жители столицы республики уже начинают знакомство с новой для наших мест услугой. «По городу кататься одно удовольствие, — рассказал о своих впечатлениях горожанин Валерий. — Пока парковок электросамокатов недостаточно и люди больше берут их, чтобы поразвлечься, но когда сеть парковок разовьется, то электросамокаты можно будет рассматривать как альтернативу общественному транспорту и приезжать на них на работу».

На сегодня зона катания на самокатах охватывает всю центральную часть Чебоксар и северо-запад столицы республики до окончания Московской набережной. Взять напрокат транспортное средство достаточно просто — нужно скачать специальное приложение, зарегистрироваться, привязать платежную карту и выбрать электросамокат. Затем отсканировать QR-код в приложении — и можно отправляться в путь! Конечно, не забывая о деньгах — за факт аренды с вас возьмут 30 рублей, а дальше по 6 рублей за каждую минуту…

«Мы понимаем современные тренды и видим стремительное развитие данного вида услуг в других городах, — подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в социальной сети «Инстаграм». — По прогнозам, доля электросамокатов на рынке двухколесного электротранспорта к 2024 году вырастет до 14,5%. Считаем, нужно поддерживать востребованные тенденции, создавать условия, удобства и здоровую конкуренцию».

Много внимания уделяется безопасности электросамокатов — все транспортные единицы оборудованы системой GPS, которая непрерывно передает онлайн их координаты. Если пользователь выехал за пределы зоны катания, то сначала ему на телефон придет уведомление об уходе из разрешенной территории. При отсутствии реакции система заблокирует самокат до возвращения в правильную зону. Также на арендованных электросамокатах нельзя кататься вдвоем — за нарушение этого правила пользователь будет оштрафован. Еще запрещается использование данного вида транспорта лицам, не достигшим 18 лет, катание в состоянии алкогольного опьянения и выезд на дорогу общественного пользования — все поездки только по тротуарам с соблюдением требований безопасности и велодорожкам!

«Работа проката самокатов продлится до 31 октября, — рассказал управляющий партнер сервиса проката электросамокатов Дмитрий Веселов. — Если погодные условия будут позволять, и температура не опустится ниже 5 градусов, то самокатный сезон продолжится».

Фото Максима Васильева

Если со временем услуги кикшеринга будут пользоваться популярностью у чебоксарцев, то число электросамокатов на улицах столицы республики может увеличиться.