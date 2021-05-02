Библиотеки получили памятное издание «Имена героев на карте России»

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Помощник руководителя Управления Росреестра по Чувашии Ольга Лебедева передала в дар Национальной библиотеке в Чебоксарах и Центральной библиотеке имени Ю.А. Гагарина в Новочебоксарске издания «Имена героев на карте России».
Это памятное издание совместно подготовили Росреестр и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». В него вошли биографии более 30 легендарных личностей, отличившихся не только в годы Великой Отечественной войны, но и в наше время. В их честь были названы российские географические объекты: перевалы, горы, острова…
«Лично меня до глубины души задел рассказ об Александре Прохоренко, в честь которого 29 ноября 2018 года была названа одна из гор Суганского хребта в Республике Северная Осетия — Алания. Александр погиб 17 марта 2016 года в Сирии, — делится Ольга Лебедева. — Находясь в тылу противника, он выполнял задание по наведению ударов самолетов ВВС России по боевикам. Был обнаружен и окружен членами террористической группировки. Отважный офицер вступил в неравный бой и, чтобы не попасть в плен, вызвал огонь на себя. Александр погиб вместе с окружившими его террористами. На тот момент Прохоренко было всего 26 лет».
Также помощник руководителя управления сообщила, что Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России. Примечательно, что в апреле 2016 года французские поданные принесли в посольство России в Париже бандероль с двумя высокими французскими наградами — орденом Почетного легиона и редким военным крестом с пальмовой ветвью. Французы назвали поступок Прохоренко подвигом мирового уровня в борьбе с терроризмом. Директор Центральной библиотеки в Новочебоксарске Ольга Протасова поблагодарила чувашское Управление Росреестра за памятное издание. Она отметила: «Все, что связано с подвигом на полях сражений, всегда интересно читателям».

Опубликовано: 17 мая 2021 г.


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