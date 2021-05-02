На чебоксарских клумбах появятся новые арт-объекты

Медведь с балалайкой, спутник и «бумажный» самолетик

Национальные мотивы на цветочных «коврах», оригинальные конструкции, новые ландшафтные фигуры — к лету столицу Чувашии ждет новый наряд.

Как сообщили в администрации Чебоксар, завершить ландшафтное оформление планируется к ко Дню республики. По словам директора «Зеленстроя» Олега Скворцова, 815 тыс. однолетников будут высажены в парках, скверах и других общественных пространствах, на клумбах рядом с дорогами и транспортными развязками. Озеленить намечено около 13 тыс. квадратных метров городской территории.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на недавней городской планерке обратил внимание, что озеленителям стоит переходить на многолетние растения. Во многих крупных городах сейчас — это тренд. В Чебоксарах же в основном сажают однолетники, многолетние растения чаще используются в оформлении арт-композиций на транспортных кольцах.

Руководитель администрации подчеркнул, что Чебоксары — один из самых благоустроенных городов России, и этому званию необходимо соответствовать, насыщать пространства гармоничными и эстетичными композициями.

Появятся к лету в столице Чувашии и новые арт-объекты. На Марпосадском шоссе установят световые конструкции в виде чувашских узоров из композита и акрилового стекла. На площади Скворцова возле аэровокзала смонтируют композицию «самолетик». По задумке авторов, самолетик сложен из буклета, на котором указаны дата основания Чебоксар и городские достопримечательности. Конечно, арт-объект смастерят не из бумаги, а из более прочных материалов.

Самой веселой, пожалуй, станет клумба на транспортной развязке около Ярмарки, где появится новый «постоялец» — медведь с балалайкой на деревянном мостике. Фигурку косолапого сделают из стеклопластика.

Оригинально оформят и кольцо возле сквера имени Чапаева: на развязке высадят цветочную композицию «Спутник» в честь 60-летия первого полета человека в космос, а в центре установят скульптуру первого искусственного спутника «ПС-1» с ножками-антеннами.

Горожане и гости столицы наверняка уже заметили, что накануне 9 мая в мемориальном комплексе «Победа» Чебоксар появилась «Звезда Победы». В прошлом году на этом месте стояли цифры «75», нынче их заменила звезда из композитного материала. Кстати, на нее можно повязать Георгиевскую ленточку в память о близких, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Фото cap.ru

У воздушных ворот Чебоксар гостей столицы будет встречать «бумажный» самолетик. А на его крыле укажут примечательные места, которые туристам будет интересно посетить.