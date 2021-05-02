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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ
вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии

«Наша задача — нарастить долю племенных коров. Пять лет назад в республике их было 30 процентов от общего поголовья. Сейчас — уже 44 процента. Мы этого планировали достичь к 2024 году, а добились уже сегодня. Проводимые в республике конкурсы зоотехников-селекционеров нужны для обмена опытом: доярки и зоотехники приедут в свои хозяйства и будут трудиться с большей отдачей, с новыми полученными знаниями и навыками. И нынешний конкурс, прошедший в Чебоксарском районе, — это дополнительная возможность для зоотехников с территорий, чтобы перенять прогрессивный опыт и применить его в своих хозяйствах».

Опубликовано: 13 мая 2021 г.


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