Новости районов короткой строкой

За лишний груз положен штраф

В ШУМЕРЛЕ в списке на получение жилья стоят более 40 детей-сирот. На днях молодому шумерлинцу, относящемуся к данной категории, вручили ключи от квартиры.

В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ на автодороге Никольское — Ядрин — Калинино планируют установить автоматический пункт весового контроля, сообщает портал «НА-СВЯЗИ». Подобные пункты уже установлены в Моргаушском и Алатырском районах. Если фиксируется перегруз, штраф к автовладельцу приходит автоматически. Предполагается, что эти средства будут направлены на ремонт дорог.

В БАТЫРЕВО прокуратура проводит проверку по информации общественников ОНФ о массовой гибели рыбы на плотине реки Кепе. К проверке подключены специалисты соответствующих контрольных ведомств, которые проведут необходимые исследования, проинформировала прокуратура Чувашии в Инстаграме.

В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ увековечили память об участнике Великой Отечественной войны, контр-адмирале Михаиле Павловиче Бочкареве. На фасаде Порецкой школы, которую в 1937 году окончил легендарный земляк, установили мемориальную доску.