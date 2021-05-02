В Моргаушском районе государственную аптеку оштрафовано на 100 тысяч рублей

Лекарства с наркотиками без контроля

В ходе прокурорской проверки в аптеке № 13 выявлены нарушения требований действующего законодательства, регулирующего оборот наркотических средств и психотропных веществ. Установлено, что инвентаризация трех лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества, не проводилась, а это не позволяет в полной мере уточнить факт их поставки и последующей продажи. Кроме того, помещение, предназначенное для хранения наркотических средств, в нарушение установленных требований не было опломбировано.

Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. За нарушение правил оборота наркотических средств суд наложил на аптеку довольно крупный штраф.

Ненадежный представитель

Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя деревни Яншихово Батыревского района, подозреваемого в присвоении крупной суммы денег.

По версии следствия, с декабря 2019-го по март прошлого года мужчина, будучи торговым представителем одной из кондитерских компаний республики, присвоил более 380 тысяч рублей, полученных от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за реализацию кондитерской продукции, нанеся ущерб компании на указанную сумму. Расследование уголовного дела продолжается.