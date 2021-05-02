Вирус бьет по здоровью и по бюджету

Covid-19 подверг колоссальному испытанию систему здравоохранения. В разы прибавилось работы врачам, им пришлось трудиться на износ. Коронавирус внес свои коррективы и в деятельность Территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС), обязанных обеспечивать всех застрахованных граждан бесплатной, доступной и качественной медицинской помощью.

«Плановое оказание медицинской помощи приостановили. Госпитализацию не проводят, диспансеризацию — тоже, дневной стационар не работает. Принимают и лечат только экстренных больных. Основные силы брошены на борьбу с Covid-19, — вспоминает о первых неделях работы в условиях пандемии директор ТФОМС Чувашии Вячеслав Александров. — Снижение объемов плановой медицинской помощи могло привести к значительному уменьшению финансирования больниц, у них могли образоваться значительные «выпадающие доходы» из-за неоказания названных услуг. Пришлось нам, конечно, с федеральной помощью, продумать варианты финансирования больниц, независимо от выполненных ими объемов медпомощи».

Опираясь на принятое в апреле прошлого года федеральное постановление «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» и местные нормативные акты, республиканский ТФОМС в полном объеме проавансировал больницы, приостановившие медпомощь в условиях пандемии. В первую очередь деньги были направлены на зарплату медперсоналу, обязательные платежи (налоги, «коммуналка», содержание имущества) и приобретение медикаментов-расходников в минимальных количествах — для неотложных больных. Всего за апрель — декабрь прошлого года авансирование составило 8,3 млрд рублей. К тому же проведено дополнительное финансирование медицинских организаций в сумме 291,2 млн рублей на покрытие выпадающих в связи с приостановлением медицинской помощи доходов. В результате год закончили без просроченной кредиторской задолженности.

Когда в Чувашии, как и по всей стране, начало расти количество заразившихся Covid-19, потребовались новые формы лечения. «Мы поняли, что если по-прежнему госпитализировать всех, подхвативших новую коронавирусную инфекцию, независимо от тяжести заболевания, то выделенных больничных коек точно не хватит, и прибегли к «дневному стационару на дому», — медицинским термином называет Вячеслав Николаевич новую форму, оправдавшую себя при лечении больных с легкой формой Covid-19, когда медсестры доставляли им бесплатные лекарства домой. Такая практика продолжалась до октября прошлого года, когда уже на уровне федерации стали выделять деньги для закупки лекарств этим пациентам. «Все дело в формулировке — «дневной стационар на дому», позволившей применять эту практику. Мы ее сообща с Минздравом Чувашии продумывали и внедряли», — открыл секрет руководитель республиканского ТФОМС. Благодаря этой схеме в Чувашии удалось на 30-35% снизить «коечную напряженность» и освободить места в больницах для пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

В пиковые месяцы, ноябрь, декабрь прошлого года с переходом на январь нынешнего, количество госпитализированных росло. С учетом того, что каждый законченный случай лечения от Covid-19 стоит очень недешево, в среднем — 100 тысяч рублей, территориальный фонд, оценив реальность, загодя поднял тревогу: денег на лечение может не хватить. К решению финансовой проблемы подключился Глава Чувашии Олег Николаев. Уже в июле, когда на ковидных больных было потрачено около 10% всех запланированных на год средств, ТФОМС подготовил расчеты, направил их в Москву. И в августе прошлого года Чувашии было выделено из резервного фонда Правительства РФ 565 млн рублей. Они пошли на лечение тяжелых пациентов, требующих искусственной вентиляции легких, дорогостоящей лекарственной терапии.

Всего в апреле — декабре 2020 года на лечение и тестирование заболевших Covid-19 по линии ТФОМС Чувашии было направлено 3,2 млрд рублей, что равно 20% от суммы получаемой на год федеральной субвенции.

«Только с февраля месяца нынешнего года почувствовали уменьшение количества заболевших. Но денег опять не хватает. Снова составляем расчеты, обращаемся за поддержкой к Главе Чувашии», — рассказывает Вячеслав Александров о второй «тревожной волне», поднятой республиканским ТФОМС. И вот волнения улеглись: в марте из федерального бюджета республике снова выделено дополнительное финансирование в размере 1,5 млрд рублей. Ими удалось полностью закрыть возникший в прошлом году дефицит и даже пока перекрыть его.

…Так выглядит коварный Covid-19 в цифрах. Пока он, кажется, не думает отступать. Только-только наметилась хрупкая стабилизация (по официальным данным, в республике в последнее время ежедневно выявляли около 50 человек, подхвативших несдающийся вирус). «Когда количество вакцинированных превысит определенный порог, 50-60%, тогда и будет просвет, — придерживается общепринятой точки зрения директор ТФОМС. — А пока у нас в республике всего шесть с лишним процентов привитых».